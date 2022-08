ABI repudia ataques misóginos de Bolsonaro durante debate na Band

Apoie o 247

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) emitiu uma nota nesta segunda-feira (29) rechaçando os ataques de Jair Bolsonaro atacou contra a jornalista Vera Magalhães e a candidata Simone Tebet, durante o debate promovido pelo pool na rede Bandeirantes.

Leia a nota:

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) se solidariza com a jornalista Vera Magalhães e com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) pelos ataques misóginos que lhes foram desferidos pelo presidente Jair Bolsonaro, no debate eleitoral promovido por um pool de empresas de comunicação, no domingo (28/08) à noite.

Relembre-se que a jornalista estava no exercício profissional, levando ao debate assunto do interesse de toda a população/eleitores que ainda sofrem e choram os mais de 680 mil brasileiros mortos pela falta de responsabilidade do governo durante a pandemia do coronavírus. Já a senadora foi atacada pelo seu empenho, como senadora, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Os ataques do presidente/candidato apenas reforçam a sua falta de preparo para a convivência democrática, fator que deve ser ressaltado aos eleitores no transcorrer de uma campanha política que definirá o chefe do governo brasileiro para os próximos quatro anos.

A ABI, com o seu centenário comprometimento com o Estado Democrático de Direito e a intransigente defesa da liberdade de imprensa, reafirma a necessidade de os brasileiros, em 2 outubro, não permitirem a permanência à frente do governo de políticos que flertam com regimes autoritários, sem compromisso com a democracia apregoada pela nossa Constituição Cidadã de 1988.

Relembrando aqui a recente “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!” endossada por mais de um milhão de brasileiras e brasileiros, a ABI brada novamente:

Ditadura nunca mais! Estado Democrático de Direito Sempre!!!

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2022

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

