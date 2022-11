ABI saúda Lula pela vitória e espera um processo de transição pacífico e democrático

Apoie o 247

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno das eleições. Em nota, a entidade destacou que sempre esteve ao lado do petista e que "a vitória de Lula foi a vitória da democracia e do Estado Democrático de Direito contra a ameaça de retrocesso autoritário representada pela candidatura à reeleição do atual presidente da República".

A ABI disse, ainda, que espera que "os derrotados reconheçam o resultado das urnas e respeitem a vontade soberana da maioria do povo brasileiro".

Leia a nota na íntegra:

A Associação Brasileira de Imprensa, que sempre esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral, saúda sua histórica vitória nas eleições de ontem e deseja sucesso em seu terceiro mandato no Palácio do Planalto.

A vitória de Lula foi a vitória da democracia e do Estado Democrático de Direito contra a ameaça de retrocesso autoritário representada pela candidatura à reeleição do atual presidente da República.

Foi a vitória da civilização contra a barbárie. Da ciência contra o negacionismo. Da igualdade contra o preconceito. Da democracia contra o fascismo. A democracia venceu. E os dias de ódio vão chegar ao fim. A vitória de Lula traz de volta a esperança num Brasil mais justo e solidário.

A ABI espera que os derrotados reconheçam o resultado das urnas e respeitem a vontade soberana da maioria do povo brasileiro. Tentativas de se opor à manifestação dos eleitores com violência são inaceitáveis. Nossa entidade centenária espera que o processo de transição de governo e a diplomação e posse dos eleitos ocorra de forma pacífica e republicana, dentro dos princípios democráticos que regem a Nação brasileira.

Entendemos, ainda, que os fatos denunciados durante a campanha eleitoral, especialmente os ocorridos no domingo, que caracterizaram envolvimento de recursos e da máquina do Estado no processo eleitoral, devem ser rigorosamente apurados, com os responsáveis punidos na forma da lei.

A partir de 1º de janeiro de 2023 vamos nos unir ao presidente Lula na tarefa de pacificar e reconstruir o Brasil!

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2022

Octávio Costa, presidente

Regina Pimenta, vice-presidente

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

