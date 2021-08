ABMD apoia combate às fake news e ao discurso de ódio

Nota da Associação Brasileira de Mídia Digital – Cumprimentamos o Tribunal Superior Eleitoral pela tempestiva, necessária e contemporânea intervenção no sentido de separar o joio do trigo no ecossistema em que habitamos: o das mídias digitais.

Investindo contra perfis, sites, grupos e empresas que, ao usarem a linguagem jornalística para se travestirem de veículos de comunicação e disseminar mentiras, discursos de ódio e promover atentados ao Estado Democrático de Direito, a Corte aprimora as ferramentas imprescindíveis à sociedade. O manejo preciso dessas ferramentas constitui-se em indispensável aprendizado para a defesa da livre circulação de ideias, das liberdades de informação e de expressão.

Nós, da Associação Brasileira de Mídia Digital , e todos os veículos representados pela ABMD , cultuamos a informação, a verdade e a honestidade jornalística.

Dar opiniões e ter posicionamentos firmes a favor de ideias ou projetos determinados, não são posturas dissociadas do jornalismo.

A interrupção dos canais de financiamento a perfis, sites, blogs e empresas que dão vezo a discursos de ódio, à propagação de mentiras, que fazem apologia a ideais antidemocráticos ou a personalidades que se vendem como “salvadores da Pátria”, tem o irrestrito apoio desta associação.

O Tribunal Superior Eleitoral demonstrou com atos – e sem dar margem a omissões – que trilha o caminho correto no aprimoramento institucional, no amadurecimento do sistema de freios e contrapesos, em prestígio da democracia brasileira.

A Associação Brasileira de Mídia Digital tem entre suas bandeiras primordiais a luta pela auto-regulamentação da atividade jornalística no ecossistema em que vivem seus associados. Colocamo-nos à disposição do TSE para promover um amplo debate no sentido de instituir mecanismos capazes de aprimorar e promover a auto-regulamentação, o monitoramento, a fiscalização e a punição daqueles que não aderirem às corretas práticas jornalísticas. Temos certeza de que isso não tolherá o debate, a crítica e a análise que são motores dos bons princípios jornalísticos.

Florestan Fernandes Filho,

Presidente da ABMD

Luís Costa Pinto,

Vice-presidente da ABMD

Dri Delorenzo,

Secretária-executiva da ABMD