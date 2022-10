Abuso de poderes desequilibrou eleição em favor de Bolsonaro, diz Hélio Schwartsman

Apoie o 247

247 - Em coluna na Folha de S.Paulo , o jornalista Hélio Schwartsman, apontou que o abuso de poderes desequilibrou a eleição em favor de Jair Bolsonaro (PL), mais do que sempre ocorre, visto que, alega o colunista, “a própria democracia já vem com um forte viés situacionista”.

Tudo o que já foi feito e faz parte do processo eleitoral brasileiro, segundo o jornalista, “é brincadeira de criança perto do que fez e faz Jair Bolsonaro”.

“Sem temor ou pudicícia, ele colocou verbas e instituições públicas a serviço da reeleição. Aprovou uma série de propostas que visam essencialmente a mantê-lo no cargo, como a PEC dos Precatórios, o Auxílio Brasil só até dezembro, a redução de impostos sobre a energia etc. Levou até as Forças Armadas para atos de campanha. Agora está perdoando dívidas”, aponta.

O colunista ainda diz que “o remédio contra esses abusos seria a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico. Mas o TSE reluta em utilizá-lo”. “O retrocesso institucional é brutal. Pelos precedentes estabelecidos, o próximo candidato à reeleição que não barbarizar é um trouxa”, conclui.

