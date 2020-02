247 - Professor de direito constitucional da Universidade de São Paulo (USP), Conrado Hübner Mendes afirma que "a indicação ao Oscar do documentário 'Democracia em Vertigem', de Petra Costa, revigorou o embate sectário a respeito do impeachment".

"Um dos mais frágeis argumentos em favor da legalidade e legitimidade do impeachment invoca a participação do STF como atestado de regularidade. Frágil porque o STF restringiu-se a fiscalizar o procedimento do impeachment e não tocou no mérito", diz ele em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o colunista, nos últimos anos, após o golpe e tamém durante a Operação Lava Jato, "o cozimento foi administrado pelo sistema de justiça, e não há nada de natural nisso". "No Judiciário da política partidária ou magistocrática, a degradação avança. Abusos continuam a ser abusos mesmo quando favorecem tua posição política. E abusos mudam de lado, sem te explicar o porquê", afirma.