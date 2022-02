'Ação militar russa expôs o tamanho da trapalhada do capitão', afirma Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - A ação militar da Rússia contra a Ucrânia dias após a viagem de Jair Bolsonaro (PL) para encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, "expôs o tamanho da trapalhada do capitão", afirma o jornalista Bernardo Mello Franco em artigo no jornal O Globo nesta sexta-feira (25).

Mello Franco lembrou que após a viagem de Bolsonaro, seus seguidores passaram a espalhar pelas redes sociais que ele havia impedido a guerra entre russos e ucranianos. A mentira foi espalhada até mesmo pelo ex-ministro Ricardo Salles e pelo ministro do Turismo, Gilson Machado: "segundo Gilson Machado, Putin teria desistido da invasão ao ouvir uma 'mensagem de paz' de Jair Bolsonaro. O dublê de ministro e sanfoneiro não delirou sozinho. Apenas repetiu para as câmeras a mentira que circulava nas redes bolsonaristas".

Na visão do jornalista, "a viagem de Bolsonaro produziu pouco resultado e muito constrangimento. Empenhado em bajular Putin, ele ignorou as ameaças à Ucrânia e disse ser “solidário à Rússia”. A fala afrontou a Constituição, que obriga a política externa brasileira a respeitar os princípios da não intervenção e do respeito à autodeterminação dos povos".

