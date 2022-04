Acionistas do Twitter reexaminam oferta de compra de Elon Musk

O empresário mais rico do mundo apresentou uma oferta em dinheiro de US$ 43 bilhões ao conselho de administração do Twitter edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Twitter Inc está sob crescente pressão de seus acionistas para negociar com Elon Musk, embora a pessoa mais rica do mundo tenha chamado sua oferta de 43 bilhões de dólares pela plataforma de mídia social sua melhor e última oferta, disse especialistas neste domingo (24).

Embora as opiniões dos acionistas do Twitter variem sobre qual seria um preço justo para um acordo, muitos entraram em contato com a empresa depois que Musk delineou seu plano de financiamento de aquisição na quinta-feira e pediu que não deixasse escapar a oportunidade de um acordo, disseram as fontes. , falando sob condição de anonimato.

Espera-se que o conselho do Twitter descubra que a oferta em dinheiro de Musk de US$ 54,20 por ação para a empresa é muito baixa quando divulgar os lucros trimestrais na quinta-feira. No entanto, alguns acionistas que concordam com essa posição ainda querem que o Twitter busque uma oferta melhor de Musk, cujo patrimônio líquido é atrelado pela Forbes em US$ 270 bilhões, disseram as fontes à Reuters.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma opção disponível para o conselho do Twitter é abrir seus livros para Musk para tentar convencê-lo a adoçar sua oferta. Outra seria solicitar ofertas de outros potenciais licitantes. Embora ainda não esteja claro qual caminho o Twitter seguirá, é cada vez mais provável que seu conselho tente solicitar uma oferta melhor de Musk, mesmo que rejeite a atual, disseram as fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu não ficaria surpreso em acordar na próxima semana e ver Musk aumentar o que ele chamou de sua melhor e última oferta para possivelmente US$ 64,20 por ação", disse um dos gestores de fundos investidos no Twitter sob condição de anonimato para discutir conversas privadas. com a empresa.

"Ele também pode desistir de tudo. Tudo é possível", disse o gestor do fundo sobre a oferta de Musk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As ações do Twitter fecharam em US$ 48,93 na sexta-feira, um desconto significativo para a oferta de Musk que reflete a incerteza sobre o destino de sua oferta.

O Twitter adotou uma pílula de veneno depois que Musk fez sua oferta para impedi-lo de aumentar sua participação de mais de 9% na empresa acima de 15% sem negociar um acordo com seu conselho. Em resposta, Musk ameaçou lançar uma oferta pública que ele poderia usar para registrar o apoio dos acionistas do Twitter à sua oferta.

Uma preocupação que o conselho do Twitter está avaliando é que, a menos que busque negociar um acordo com Musk, muitos acionistas poderiam apoiá-lo em uma oferta pública, disseram as fontes. Embora a pílula venenosa impeça os acionistas do Twitter de oferecer suas ações, a empresa está preocupada que sua mão de negociação enfraqueceria consideravelmente se fosse contra a vontade de muitos de seus investidores, acrescentaram as fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musk, presidente-executivo da fabricante de carros elétricos Tesla Inc (TSLA.O) , tem se reunido com acionistas do Twitter desde que apresentou sua oferta em 14 de abril, buscando apoio para sua oferta. Musk disse que o Twitter precisa ser privado para crescer e se tornar uma plataforma genuína de liberdade de expressão.

Representantes do Twitter e Musk não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O Wall Street Journal noticiou no domingo algumas das reuniões de Musk com os acionistas do Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As expectativas de preço entre os acionistas do Twitter para o acordo divergem amplamente com base em sua estratégia de investimento, disseram as fontes. Acionistas ativos de longo prazo, que junto com os fundos de índice detêm a maior fatia das ações do Twitter, têm expectativas de preço mais altas, algumas na casa dos US$ 60 por ação, disseram as fontes. Eles também estão mais inclinados a dar a Parag Agrawal, que se tornou o presidente-executivo do Twitter em novembro, mais tempo para aumentar o valor das ações da empresa, acrescentaram as fontes.

“Não acredito que a oferta proposta por Elon Musk (US$ 54,20 por ação) chegue perto do valor intrínseco do Twitter, dadas suas perspectivas de crescimento”, tuitou o príncipe Alwaleed bin Talal, da Arábia Saudita, acionista do Twitter, em 14 de abril.

Investidores de curto prazo, como fundos de hedge, querem que o Twitter aceite a oferta de Musk ou peça apenas um pequeno aumento, disseram as fontes. Alguns deles estão preocupados que uma queda recente no valor das ações de tecnologia em meio a preocupações com a inflação e uma desaceleração econômica torne improvável que o Twitter seja capaz de entregar mais valor para si mesmo em breve, acrescentaram as fontes.

"Eu diria, pegue os US$ 54,20 por ação e acabe com isso", disse Sahm Adrangi, gerente de portfólio da Kerrisdale Capital Management, um fundo de hedge que possui 1,13 milhão de ações no Twitter, ou 0,15% da empresa, e tem sido um investidor desde o início de 2020.

Um aspecto positivo para o conselho do Twitter é que a oferta de Musk não pareceu converter seu exército de seguidores do Twitter em novos acionistas da empresa com sede em São Francisco que poderiam apoiar sua oferta, disseram as fontes. A base de investidores de varejo do Twitter aumentou de cerca de 20% antes de Musk revelar sua participação em 4 de abril para cerca de 22%, segundo as fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE