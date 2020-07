Acusado de pedofilia, PC Siqueira quebra móveis do apartamento

247 - PC Siqueira desabafou com seus seguidores no seu perfil do Instagram. Após ser acusado de pedofilia por postagem no Twitter, o Youtuber tornou sua conta privada. Quem o segue vi que ele compartilhou imagens de móveis quebrados em seu apartamento.

“A dor provoca força bruta e quebrei alguns móveis”, escreveu em uma das fotos.“Com toda dor que uma pessoa pode sentir antes de enlouquecer, eu instalei a cortina. Ficou torta que nem eu. Considero uma vitória e meus vizinhos não vão poder mais me stalkear”, completou.

O youtuber PC Siqueira é acusado de ter cometido pedofilia. Um perfil do Twitter divulgou, nesta quarta-feira (10/06), prints de supostas conversas do criador de conteúdo onde ele compartilharia a foto de uma criança de 6 anos nua.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.