Adele abandona entrevista após saber que jornalista não ouviu seu disco

247 - A cantora Adele, 33, abandonou uma entrevista no meio depois de saber do jornalista que com ela batia um papo que ele nem sequer tinha ouvido seu novo disco, "30". A informação é do jornal Folha de S.Paulo

De acordo com o PageSix, a cantora britânica teria saído furiosa do local após o apresentador da Seven Network, Matt Doran, cometer a gafe. Também haveria um show de de duas horas especialmente para sua emissora que foi cancelado.

Dessa forma, a Austrália se tornou o único mercado no mundo que não teve uma entrevista frente a frente com Adele para promover o lançamento do álbum.

"Matt foi repreendido. Ele deveria ter feito a pesquisa", disse uma fonte ao revelar que o apresentador acabou sendo suspenso por duas semanas.

