'Admita: perdeu porque foi ruim', diz Gentili a bolsonaristas inconformados com a derrota

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador e humorista Danilo Gentili usou a sua conta no Twitter neste sábado (5) para dar um recado aos bolsonaristas inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

“Bolsonaro ganhou em 2018 e a esquerda não fez isso. Admita: Perdeu porque foi ruim”, tuitou o humorista.

Bolsonaro ganhou em 2018 e a esquerda nao fez isso.



Admita: Perdeu porque foi ruim. https://t.co/23J5J7FVzD November 5, 2022

O posicionamento de Gentili é uma resposta aos atos antidemocráticos realizados por bolsonaristas em todo o país, um dia após o resultado do segundo turno das eleições que sagrou Lula eleito presidente da República.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.