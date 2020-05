Adnet reage com ironia a bolsonarista que diz que ele dublou vídeo da reunião ministerial

247 - Marcelo Adnet reagiu com ironia a afirmação de um internauta bolsonarista que para negar as declrações feitas e já admitidas por Jair Bolsonaro na fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, disse que o ator pode ter dublado Bolsonaro no vídeo para incriminar seu presidente.

O conteúdo da gravação foi citada pelo ex-ministro Sergio Moro como uma prova de que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal.

“Isso é real ou paródia? Quer dizer, essa pergunta não faz mais sentido…”, reagiu Adnet.

Reportagem do site Metrópole destaca que a postagem original foi publicada em um grupo do Facebook, intitulado de Somos Todos Bolsonaro. Nela, Marcelo Adnet aparece fantasiado de Jair Bolsonaro – ele usou a fantasia do presidente no desfile da São Clemente no Carnaval de 2020 do Rio de Janeiro.

O internauta diz que Adnet é “comunista assíduo” e afirma não ter dúvidas de que ele possa ter sido chamado para dublar o vídeo.

“Eu não duvido mais nada neste país!”, disse o bolsonarista. “Não duvido que esse tal vídeo em reunião não seja dublado só pra comprometer a integridade do nosso presidente! Armas para isso eles têm. Esse mocinho da foto, comunista assíduo, pode muito bem dublar o vídeo e fazer o povo acreditar que o capitão é um criminoso”, disse o alucinado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.