Adolescente tem 76% do corpo queimado ao realizar desafio popular no TikTok

247 - Um jovem de 16 anos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ficou com 80% do corpo queimado ao realizar um desafio popular no TikTok. De acordo com o Metrópoles, Mason Dark e alguns amigos criaram uma tocha improvisada com uma lata de tinta em spray e um isqueiro, o que provocou uma explosão. A família faz uma vaquinha virtual para arrecadar US$ 25 mil, o equivalente a R$ 125 mil, para o tratamento do adolescente. As informações são do NY Post.

“Ele está irreconhecível”, disse a mãe do rapaz, Holli Dark, ao jornal norte-americano. O desafio consiste em usar aerossóis inflamáveis para criar lança-chamas em miniatura. A progenitora do adolescente relembrou os momentos de tensão após o artefato explodir. “Todos ouviram um grande estrondo, e então Mason saiu correndo e começou a tirar a camisa”, lamentou.

