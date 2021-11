Advogado diz que André Gonçalves deve acatar prisão por falta de dinheiro

Sylvio Guerra, advogado do ator, diz que eles irão acatar a decisão da Justiça após a não realização do pagamento de pensão alimentícia para a filha do ator, Valentina Benini edit

247 - André Gonçalves aguarda ser intimado para iniciar a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica por 60 dias. Sylvio Guerra, advogado do ator, diz que eles irão acatar a decisão da Justiça após a não realização do pagamento de pensão alimentícia para a filha do ator, Valentina Benini. Ele alega que André não tem dinheiro e, por isso, precisa aceitar a prisão. A reportagem é do portal Splash.

"A prisão domiciliar ainda não teve início, só terá depois que ele for intimado. Não há o que fazer. O André está desempregado desde 2016. Nos últimos anos não fez grandes trabalhos. Fez uma peça ali, outra lá. Fez 'Dança dos Famosos' e só", justificou Sylvio Guerra sobre a decisão da Justiça de Santa Catarina.

O advogado aponta que André pretende retomar o pagamento da pensão assim que voltar a trabalhar. A dívida chegou aos R$ 350 mil por conta do atraso no pagamento da pensão alimentícia.

A reportagem entrou em contato com a equipe da atriz e jornalista Cynthia Benini, mas não obteve retorno em relação ao processo. André Gonçalves e a filha, Valentina Benini, deixaram de seguir mutuamente no Instagram após o ator ter a prisão decretada.

