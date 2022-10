Alckmin diz a observadores internacionais que eventuais questionamentos ao resultado eleitoral não vão prosperar

Apoie o 247

247 - Em reunião com observadores eleitorais da OEA e do Parlasul nesta sexta-feira (28), Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Lula, disse que eventuais tentativas de Jair Bolsonaro de questionar o resultado das urnas com base na denúncia de supressão de propagandas da campanha bolsonarista em rádios não deve prosperar, informa a Coluna do Estadão.

