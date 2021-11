Alexandre de Moraes proíbe entrevista de Daniel Silveira a Jovem Pan

Ministro do STF que mandou prender o deputado Daniel Silveira, Alexandre de Moraes diz em decisão que é preciso apurar infrações anteriores edit

Por Guilherme Amado e Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O ministro do STF Alexandre de Moraes proibiu nesta terça-feira (30/10) o deputado Daniel Silveira de conceder entrevista ao programa Direto ao Ponto, do jornalista Augusto Nunes, na TV Jovem Pan News.

Moraes afirmou que substituiu a prisão de Silveira por medidas cautelares após a apresentação das alegações finais do Ministério Público e dos advogados, mas teve de impor novas cautelares após Silveira atacar o STF durante uma participação no programa Pingos nos Is, também da Jovem Pan.

Leia a íntegra no Metrópoles.

