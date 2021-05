Alexandre Garcia compara urna eletrônica com máquina de cartão

Revista Fórum - O apresentador bolsonarista Alexandre Garcia comparou as urnas eletrônicas utilizadas para computar os votos nas eleições com maquininhas de cartão, usadas para fazer compras. A correlação foi feita com o objetivo de descredibilizar o Sistema Eleitoral e defender o voto impresso, pauta pregada pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Não importa em quem vc vai votar; quem garante seu voto digital, se não houver um comprovante impresso, guardado para tirar dúvidas e dissuadir o mal-intencionado?”, questionou.

“Se o vendedor não quiser dar sua via na maquininha do cartão, vc pensa o quê? Voto auditável é democracia confiável”, completou, fazendo a comparação infâmia.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.