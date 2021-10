Alexandre Garcia diz que foi demitido por “lobby de grandes laboratórios” para vender mais vacina

Após criar teoria da conspiração a respeito de sua demissão da CNN, bolsonarista insistiu em seguir na defesa irresponsável do uso da cloroquina no combate à Covid edit

247 - O nome de Alexandre Garcia é um dos assuntos mais comentados do Twitter após o bolsonarista criar uma teoria da conspiração a respeito de sua demissão da CNN e insistir na defesa irresponsável do uso da cloroquina no combate à Covid-19.

“Eu chego a pensar que essa censura é lobby de grandes laboratórios, um para vender vacina e outro para vender antivirais, porque as coisas são tão óbvias, é tão barato. É tão fácil de usar e de ver resultados que não entendo”, disse ele na Jovem Pan, canal de extrema-direita que hoje acolhe as principais figuras do bolsonarismo.

Sem provas, ele ainda disse que “eu achei irônico, desafiador um programa com o nome ‘Liberdade de Opinião’ que não aceita a liberdade de opinião. Eu falei porque vejo resultados desse tratamento todos os dias”, referindo-se ao uso da cloroquina.

