Algoritmo do Twitter impulsiona mais conteúdo de direita do que de esquerda, mostra pesquisa

247 - Mensagens publicadas no Twitter por perfis ligados à direita receberam mais amplificação algorítmica do que as mensagens da esquerda. é o que mostra um estudo divulgado pelo Twitter e realizado em sete países.

A pesquisa, divulgada pelo jornalista Mauricio Stycer, colunista do UOL, foi realizada entre os dia 1º de abril e 15 de agosto de 2020 no Canadá, França, Alemanha, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

Os pesquisadores compararam a amplificação dos comentários feitos por políticos nos dois modelos de "linhas do tempo" do Twitter, a apresentação cronológica ou pela ordenação segundo os tuites "em destaque "

"A primeira constatação foi que tuites com conteúdo político de autoridades eleitas, independentemente do partido ou se o partido está no poder, são mais impulsionados pelo algoritmo na comparação ao conteúdo político na linha do tempo cronológica. E a segunda constatação foi que os tuites dos políticos de direita são mais amplificados que os de esquerda", relata Stycer.

