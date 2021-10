Allan dos Santos dribla bloqueio imposto por Alexandre de Moraes e continua ativo nas redes

Apoie o 247

247 - Mesmo bloqueado no Twitter, YouTube e Instagram a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o blog do bolsonarista Allan dos Santos, o Terça Livre, continua operando, de acordo com a Folha de S. Paulo.

O conteúdo do Terça Livre era reproduzido nesta sexta-feira (15), por exemplo, pelo canal Artigo 220, no YouTube. Em um dos programas, o apresentador faz questão de dizer que “o TL [Terça Livre] está ativo”.

No site de Allan dos Santos consta a informação: "conforme noticiamos, o canal Terça Livre TV cedeu os direitos para o Artigo 220, após ser censurado pela terceira vez".

