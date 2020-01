Allan dos Santos pede arma nuclear pra Trump e é ridicularizado no Twitter

Revista Fórum - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, do site Terça Livre, aproveitou um dos tuítes polêmicos do presidente norte-americano Donald Trump desta segunda-feira (6), no qual ele diz que o Irã nunca terá uma arma nuclear, e pediu ao republicano, com erro no uso de pronomes em inglês, que ajude o Brasil a ter esse tipo de armamento.

“O Irã nunca terá uma arma nuclear”, escreveu Trump, em letras garrafais. “Help us to have an one”, respondeu o blogueiro. No entanto, a postagem de Allan, tanto por seu conteúdo quanto pelo erro no uso do inglês, foi motivo de deboche nas redes sociais.

