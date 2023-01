Alphabet, dona do Google, vai demitir 12 mil pessoas

O movimento acompanha as demissões em massa em grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Alphabet Inc, controladora do Google, anunciou nesta sexta-feira (20) que vai demitir 12 mil funcionários, o que representa 6% de sua força de trabalho. De acordo com o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, a empresa revisou seus produtos, pessoas e prioridades, o que levou a cortes de empregos. CEO quer dizer Chief Executive Officer, ou Diretor Executivo, em português. O posicionamento dele foi publicado pela coluna Tilt, no portal Uol.

"O fato de essas mudanças afetarem a vida dos funcionários do Google pesa muito sobre mim e assumo total responsabilidade pelas decisões que nos levaram até aqui", escreveu Pichai.

"Eu estou confiante sobre a enorme oportunidade à nossa frente graças à força de nossa missão, ao valor de nossos produtos e serviços e nossos investimentos iniciais em IA".

Demissões em massa em gigantes de tecnologia

Outras empresas da área de tecnologia haviam anunciado a demissão de milhares de trabalhadores. Na última quarta-feira (18), a Microsoft disse que eliminará 10.000 empregos no mundo.

A Amazon disse anteriormente que demitirá cerca de pelo menos 18. 000 pessoas.

A Meta, controladora do Facebook, está demitindo 11.000, cerca de 13% de sua força de trabalho.

Em novembro, o CEO do Twitter, Elon Musk, afirmou que parte dos 150 funcionários da subsidiária brasileira da rede social tiveram seus computadores de trabalho bloqueados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.