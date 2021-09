Altman: 'ato de Bolsonaro em Brasília não foi um fiasco, mas não consegue mudar o cenário a favor dele'

Para o jornalista, se Bolsonaro tivesse conseguido colocar nas ruas "um número extraordinário" de pessoas, ele conseguiria viabilizar até mesmo um golpe via Forças Armadas edit

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, afirmou nesta terça-feira, 7 de setembro, em entrevista à TV 247 que não se pode classificar os atos golpistas chamados por Jair Bolsonaro como "fiasco". Por outro lado, diz ele, as manifestações estão longe de ter força para mudar o cenário político do país.

"Não é um fracasso a manifestação, tampouco tem força suficiente para alterar a correlação de forças a favor do Bolsonaro. Na prática, ele demonstra que veio se enfraquecendo nos últimos meses mas que mantém a capacidade de mobilização da sua base social, mas dentro de patamares que não alteram a correlação de forças do país", explicou.

Para Altman, se Bolsonaro tivesse conseguido colocar nas ruas "um número extraordinário" de pessoas, ele conseguiria viabilizar até mesmo um golpe via Forças Armadas. "Seria muito diferente se eles tivesse chegado a um número extraordinário agora de manhã em Brasília. O que é extraordinário? A maior mobilização da história de Brasília foi em 2013, quando se juntou aproximadamente 200 mil pessoas. Nunca houve uma manifestação maior que essa em Brasília. Eles devem ter juntado hoje na Esplanada dos Ministérios alguma coisa ao redor de 20 e 30 mil pessoas".

"Se eles tivessem sido capazes de colocar em Brasília 200 mil pessoas, poderíamos ter um cenário ao longo do dia que alterasse o equilíbrio de forças do país. [Ou seja] ter apoio popular suficiente para as Forças Armadas se convencerem a dar outro golpe", completou.

