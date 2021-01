Altman diz que esquerda deve condicionar apoio a Baleia à abertura do impeachment

247 - Com o novo impulso do movimento pelo “Fora Bolsonaro”, diante da situação caótica que vive o País em relação à pandemia do novo coronavírus, o jornalista Breno Altman afirmou que a esquerda deveria condicionar apoio ao candidato à presidência da Câmara dos Deputados Baleia Rossi (MDB) à abertura do impeachment.

Nas redes sociais, neste sábado, 16, Altman disse que “os partidos progressistas aliados a Baleia Rossi, principalmente o PT, deveriam imediatamente condicionar esse apoio à convocação extraordinária da Câmara dos Deputados e à abertura do impeachment de Bolsonaro”. “Sem esse passo de Maia, ruptura e candidatura própria de esquerda”, destacou.

Baleia é o candidato do bloco do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), e é apoiado por onze partidos (DEM, PSDB, MDB, Cidadania, PV, Rede, PSB, PDT, PCdoB, PT e PSL - que rachou) contra o candidato do governo Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP).

