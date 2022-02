Altman: posição de Monark é inaceitável, mas criminalizá-lo ataca a liberdade de expressão

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman criticou a iniciativa do coletivo Judeus pela Democracia, que recorreu ao Judiciário pedindo a prisão do youtuber Monark, após o agora ex-apresentador do Flow Podcast defender o reconhecimento legal de um partido nazista no Brasil.

"Se convidado, não teria minha assinatura o manifesto dos Judeus pela Democracia, pedindo detenção e investigação contra Monark. Sua posição é inaceitável, pedindo legalização do nazismo. Mas sem ter defendido a ideologia nazista, criminalizá-lo ataca a liberdade de expressão", disse o jornalista no Twitter.

O youtuber disse na segunda-feira (7) que o nazismo deveria ser compreendido como "liberdade de expressão". "Nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei", afirmou o youtuber.

A PGR abriu apuração contra o youtuber, demitido do Flow Podcast depois de manifestar o seu posicionamento.

Alegações do grupo Judeus pela Democracia

Em sua justificativa ao Judiciário, o movimento pediu a detenção de Monark "por apresentar e incentivar comportamentos de violência e de ódio incompatíveis com a pluralidade de um Estado Democrático de Direito, além de colocar a vida de minorias em risco". O teor dos argumentos foi publicado pela coluna de Mônica Bergamo.

"Entendemos que a vida de judeus e outras populações perseguidas pelo nazismo, como negros, LGBTQIA+, Romani e dissidentes políticos, encontram-se hoje mais vulneráveis e ameaçadas no Brasil, após as falas de Monark", disse o movimento.

Se convidado, não teria minha assinatura o manifesto dos Judeus pela Democracia, pedindo detenção e investigação contra Monark, Sua posição é inaceitável, pedindo legalização do nazismo. Mas sem ter defendido a ideologia nazista, criminaliza-lo ataca a liberdade de expressão.

