Altman sugere que Lula "dobre a segurança" após críticas a Israel

Jornalista afirma que os serviços de inteligência do regime sionista são conhecidos por operações de eliminação de adversários no exterior edit

247 - O jornalista e editor do site Ópera Mundi, Breno Altman, lançou alertas sobre a segurança do presidente Lula (PT), que comparou o massacre promovido por Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto. Altman enfatizou que o aumento da segurança seria uma medida prudente, dada a reputação dos serviços de inteligência de Israel em eliminar adversários do Estado israelense.

"Se eu fosse o Lula, eu dobrava a segurança. Mas a declaração dele não comparou grandezas, comparou metodologias. Na comparação metodológica ele está correto, ou seja, é a metodologia de extermínio de um povo. O Holocausto teve uma escala industrial, mas a ideia de extermínio é similar. É isso o que deseja o governo Netanyahu, uma limpeza étnica", disse Altman em entrevista ao Correio Braziliense publicada nesta terça-feira (20)

Altman fez essas observações durante a divulgação de seu novo livro "Contra o sionismo", que será lançado na Universidade de Brasília (UnB). O livro discute a doutrina que fundamenta a criação do Estado de Israel na primeira metade do século 20, argumentando que essa é uma ideologia colonial e racista. Ele também critica veementemente o genocídio promovido por Israel em Gaza, alegando que o número de crianças mortas já se aproxima do número de crianças judias vítimas do Holocausto. "Claro que o nazismo teve uma escala industrial muito superior ao que nós temos hoje na Palestina. Mas se continuar isso por mais tempo, o número de mortes de crianças (em Gaza) pode superar ao nazismo".

Pelo X, antigo Twitter, Altman afirmou que Lula "tocou no nervo exposto do regime sionista". "Como pode um Estado cuja principal fonte de legitimidade é o Holocausto adotar práticas genocidas dos algozes do povo que afirma representar? Netanyahu esbravejou porque o sionismo foi despido em praça pública".

