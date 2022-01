Alvo da CPI, youtuber bolsonarista Bernardo Küster é o mais novo contratado pela Jovem Pan

Apoie o 247

Portal Fórum - A Jovem Pan contratou mais um criador de fake news para integrar o seu seleto grupo de comentaristas. Investigado pela CPI da Covid-19, Bernardo Küster foi anunciado como a nova contratação do grupo nesta terça-feira (11), pouco antes de sua estreia.

Ele atuará como comentarista de política nos programas “Top Of The Hour“, “60 minutos” e “Head Line News” da TV Jovem Pan News. Alinhado às ideias de Olavo de Carvalho, Küster é diretor de opinião no site Brasil Sem Medo e adepto de teorias absurdas, como o terraplanismo e a existência da cristofobia – preconceito com cristãos.

“Küster chega para fazer parte de um time que conta com comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo”, informou a nota distribuída pela Jovem Pan.

