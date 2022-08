“Amanhã, eu estarei lá. E depois também”, diz youtuber que sofreu tentativa de agressão de Bolsonaro

O youtuber Wilker Leão de Sá, também afirmou que apoiadores de Jair Bolsonaro "preferem 'passar um pano'" nos problemas do governo dele edit

247 - O youtuber Wilker Leão de Sá, 26 anos, advogado e cabo da reserva do Exército Brasileiro, afirmou que não deixará de frequentar as proximidades do Palácio da Alvorada, onde sofreu uma tentativa de agressão de Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (18).

"Amanhã, eu estarei lá. E depois também. Eu acredito que esse debate consegue elucidar pontos sobre esse governo que os apoiadores dele não entendem ou preferem 'passar um pano'", afirmou o influenciador em entrevista à CNN Brasil.

"A forma como ele se aproximou para tentar tomar o meu celular foi errada. Aí, ele viu que não conseguiu tomar o meu celular e ordenou que os seguranças pegassem. Mas acho que o final foi positivo por tentar conversar como deveria ter sido antes", complementou.

