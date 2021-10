Ameaçada de morte, Juliana Dal Piva processa Wassef por danos morais

Apoie o 247

247 - A jornalista Juliana Dal Piva, colunista do UOL, ajuizou nesta terça-feira, 26, um processo na Justiça de São Paulo contra Frederick Wassef, advogado da família de Jair Bolsonaro por danos morais.

Em julho, a jornalista foi ameaçada de morte pelo advogado após publicar reportagens revelando indícios de um esquema de desvio de salário de assessores no gabinete de Jair Bolsonaro quando este era deputado federal.

Wassef enviou mensagem a Dal Piva dizendo que, se ela realizasse seu trabalho da mesma forma em outro país, a jornalista "desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo".

“Para além dessa ação no âmbito civil, a jornalista já havia ingressado com representação criminal contra Wassef pela ameaça em agosto deste ano. O caso tramita no Ministério Público de São Paulo, sob tutela da Promotora Haline Barreto Afonso, 2ª Promotora de Justiça Criminal do Foro de Santo Amaro, mas não teve nenhum movimento desde a representação”, informa o UOL.

