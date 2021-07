Ameaças golpistas de Bolsonaro e generais mostram "definhamento político" do governo

Em editorial desta sexta-feira (23), o jornal O Estado de S.Paulo confirma as informações sobre as ameaças de Braga Netto à realização de eleições, destacando que não é a primeira vez que o governo de Jair Bolsonaro faz esse tipo de ameaça golpista edit

247 - "Não é a primeira vez que o governo de Jair Bolsonaro faz esse tipo de ameaça golpista", diz o editorial do Estado de S.Paulo a respeito do recado que o general Braga Netto enviou ao presidente da Câmara ameaçando a realização das eleições em 2022 caso a PEC do voto impresso não seja aprovada pelo Congresso Nacional.

O editorial destaca que o próprio Bolsonaro, "no dia 8 passado, mesmo dia em que Braga Netto passou seu perigoso recado, declarou: 'Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições' ”.

"Como se sabe, a defesa do voto 'auditável' é pretexto de Bolsonaro para anunciar, com meses de antecipação, que não aceitará o resultado das eleições do próximo ano caso seja derrotado".

PUBLICIDADE

"Ao se envolver nessa ameaça, o ministro Braga Netto, general da reserva, arrasta os militares perigosamente para o centro da crise – e, mais do que nunca, o que se espera é que os comandantes das Forças Armadas, que não são políticos nem devem ter compromisso com este ou aquele governo, devem se esforçar para deixar claro seu respeito pela democracia, diferenciando-se dos liberticidas bolsonaristas", assinala o editorial.

"Ao reiterar suas ameaças, Bolsonaro apenas confirma seu definhamento político, algo que nenhum arreganho travestido de advertência militar é capaz de reverter", finaliza.



Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.