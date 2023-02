Ana Furtado é detonada nas redes após comentário no Grammy

Apoie o 247

247 - Convidada para apresentar a cerimônia do Grammy na TNT e no HBO Max, Ana Furtado causou polêmica nas redes sociais após usar o pronome incorreto para se referir a Kim Petras, artista alemã que entrou para a história nesse domingo (5/2), ao ser a primeira trans a vencer o prêmio.

De acordo com o portal Metrópoles, Ana foi acusada por artistas e internautas de ignorar a história e o discurso emocionante de Petras.

“Ana Furtado errando o pronome da Kim Petras é o retrato de que não importa em que posição você esteja, as pessoas ainda errarão seu pronome, e não me venha falar que foi sem querer, que não foi na maldade. A Kim sendo apresentada o tempo todo como mulher, qual a desculpa?”, questionou a atriz Thiessa Woinbackk, estrela do filme Valentina.

