Ana Maria Braga detona Rei Charles III e chama monarca de mimado

247 - Ana Maria Braga tinha se irritado com o Rei Charles III na última segunda-feira (12) durante o Mais Você e voltou a comentar sobre o monarca nesta quarta-feira (14). A apresentadora não gostou do incômodo da majestade com uma caneta. As informações são do portal Metrópoles.

“Ele disse que não suporta a maldita coisa, que é uma caneta. Ele anda meio… Ontem mesmo ele ficou irritado e pediu para o pessoal tirar algumas coisas da frente dele. Gente, ele é um menino mimado mesmo, que sempre teve tudo na mão. Pensa bem, você ser criado em um lugar cheio de pessoas para lhe servir”, disparou.

Ana Maria Braga destacou, ainda, todos os privilégios que a antecessora de Rei Charles III teve para embasar o pensamento sobre as atitudes que o monarca vem tendo: “A Rainha Elizabeth também tinha tudo isso [mordomias], mas nem por isso ela agia assim. Ela levou toda a família baseada em regras instituídas pelo pai dela, pois se cada um resolver andar para um lado, acaba desandando”, comparou.

