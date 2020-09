Ana Maria Braga revela que quebrou o braço após fugir de assédio sexual de diretor de TV (VÍDEO)

247 - A apresentadora Ana Maria Braga participou do programa Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira (21) e relatou um grave episódio de assédio sexual que sofreu no passado.

Segundo Ana, o episódio ocorreu quando ela trabalhava no extinto “Diários Associados”. “Um diretor pediu um projeto que poderia mudar a TV Brasileira. Fiquei 15 dias trabalhando nele e ficou lindo. Ele disse que eu poderia ser a nova Hebe Camargo”.

“Quando eu apresentei o projeto, ele veio pra cima de mim. Fiquei estupefata. Sai correndo e cai do nono andar, um lance de escada. E quebrei o braço”, relatou a apresentadora.

Ana seguiu seu relato e disse que, mesmo após denunciar o fato, seu agressor, que ela prefeiriu não revelar a identidade, não foi punido.

Veja:

