Ana Maria Braga se recupera de quadro de pneumonia

A apresentadora Ana Maria Braga, da TV Globo, foi diagnosticada com pneumonia. Fora do seu programa Mais Você desde o início da pandemia, Ana Maria e o Louro José vinham fazendo aparições no programa Encontro, com Fátima Bernardes.

Nesta segunda-feia, 31, Ana Maria não participou do programa. “Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados”, explicou Fátima.

Em abril deste ano, Ana Maria Braga anunciou ter se curado de um câncer no pulmão.

