Ana Maria Braga testa positivo para a covid-19 e se afasta do 'Mais Você'

247 - A apresentadora Ana Maria Braga teve resultado positivo ao fazer teste de covid-19 na Rede Globo, na manhã desta segunda-feira (05) e não apresenta o “Mais Você”.

A notícia foi dada pelo repórter Fabrício Battaglini, que informou que a apresentadora está imunizada com as duas doses da vacina, está bem e apresenta sintomas leves como cansaço e dor de garganta.

Ana Maria entrou ao vivo no programa e tranquilizou os fãs e espectadores. Ela estaria em um hospital para fazer exames, mas com um estado de saúde considerado bom.

“Semana passada deu negativo e hoje deu positivo. Tô ótima, estou me sentindo bem. Me sossegaram aqui, muito leve, tomei as duas doses. Tem que ficar quietinha. Tive mal-estar, dor de garganta. Hoje de manhã perdi o olfato, passei perfume e fiquei 'ué, será que o perfume estragou?'. Um dos sintomas é perder o olfato e o paladar”.

As informações são do UOL .

