Ana Maria Braga usa colar de remédios em protesto contra reajuste

Metrópoles - Mais um protesto em forma de acessório de moda! Após usar um colar de cenouras e uma bolsa de botijão de gás , Ana Maria Braga surgiu no Mais Você desta segunda-feira (4/4) com um colar de remédios para protestar contra o aumento no preço dos medicamentos.

“O aumento do preço dos remédios é o meu colar hoje. É um sinal de protesto ao nosso país. Quando você pensa que eu já usei tudo, agora é a vez dos remédios se tornarem artigo de luxo para uma população tão carente”, explicou Ana Maria Braga.

