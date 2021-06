Ana Maria comete gafe, chama jornalista de 'Lázaro' e vira piada nas redes (vídeo)

Ana Maria Braga virou piada no Twitter. A apresentadora do Mais Você chamou o repórter Arthur Bernardi de "Lázaro", referindo-se a Lázaro Barbos edit

247 - Ana Maria Braga virou piada no Twitter na manhã desta segunda-feira (28). A apresentadora do Mais Você chamou o repórter Arthur Bernardi de "Lázaro", referindo-se a Lázaro Barbosa, que foi capturado e morto por policiais nesta manhã. A reportagem é do portal Na Telinha

"Voltamos agora com o Arthur Bernardi com as informações da prisão do Lázaro. Oi, Lázaro... Oi, Lázaro... Temos Lázaro?", perguntou a loira quando chamava o jornalista, que estava no local da captura do criminoso.

Arthur, por sua vez, se mostrou confuso com o contato ao vivo da funcionária da Globo sem mencionar o seu nome. "Ana, está me ouvindo?", indagou.

A veterana, então, continuou errando o nome dele, mas na sequência se deu conta do equívoco e se corrigiu: "Oi, Lázaro... opa, Bernardi".

Os internautas não perdoaram o deslize de Ana Maria e zombaram da situação. "Sessão espírita ao vivo na Globo com Ana Maria Braga mantendo contato com Lázaro morto", disse o seguidor Lorenzo Leonardo. "Não sei o que é mais cômico nesse vídeo: a Ana Maria achando que vai entrevistar o Lázaro que morreu ou o som do confessionário do BBB de fundo", debochou Diego.

Veja:

URGENTE ⚠️

ANA MARIA BRAGA DEIXA PROGRAMA DE TV E VIRA MÉDIUM pic.twitter.com/Q3cNSDtFEm — Madxy 💉 VACINA JÁ 💉🙏🏻 (@maduledebuhr21) June 28, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.