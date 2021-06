Ana Maria detona turistas aglomerados em Campos do Jordão: "falta de respeito, empatia e juízo”

“As pessoas que você vai conviver nessa semana, você que estava aí. Provavelmente o vírus estava aí, e as pessoas que você vai trabalhar, na condução que vai pegar. O que ela tem a ver com sua irresponsabilidade? É falta de respeito, empatia e juízo”, criticou a global edit

247 - A apresentadora Ana Maria Braga criticou a aglomeração de pessoas em Campos do Jordão, cidade turística de São Paulo, durante o feriado de Corpus Christi. Ela exibiu no programa “Mais Você” desta segunda-feira (7) imagens da cidade no interior de São Paulo com a grande maioria das pessoas bebendo sem máscara.

“Gostaria que vocês pensassem. 'Ai, tô cansada de ficar em casa'. Tá todo mundo cansado. Mas tem que ter consciência social. Se você não se respeita, problema seu, a gente tem que respeitar o outro. As pessoas que você vai conviver nessa semana, você que estava aí. Provavelmente o vírus estava aí, e as pessoas que você vai trabalhar, na condução que vai pegar. O que ela tem a ver com sua irresponsabilidade? É falta de respeito, empatia e juízo. Não estamos em um país, nesse momento e por causa disso, em condições de se aglomerar. Você olha [outros países] e acha que o mundo está ficando normal. Você acha que o Brasil está sendo aceito? Ninguém quer saber de nós e por que será? Tem que ter responsabilidade”, criticou .

A cidade, conhecida pelos seus chalés e baixas temperaturas no inverno, é um destino recorrente dos paulistas.

Uma internauta que mora no local desabafou: “Eu moro aqui, logo agora que começamos a voltar a trabalhar reabrir os comércios vem esse povo fazer merda, aglomerar, não utilizar máscaras, achar bonito esse disparate, infelizmente vejo que logo teremos que fechar tudo de novo, triste pra quem está fazendo tudo certo”.

Campos do Jordão ontem à noite. Todo mundo vacinado. pic.twitter.com/DM9Xs0RsQm June 4, 2021

