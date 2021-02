Ana Maria revela: novo Mais Você terá sucessor de Louro José

A apresentadora gravou nesta sexta-feira o último programa direto de sua casa, no RJ. A partir de segunda-feira, ela estará em São Paulo edit

Marcela Brito, Metrópoles - Na segunda-feira (22/2), Ana Maria Braga estreará um novo Mais Você. A apresentadora, que ficou quase um ano gravando o programa fora do estúdio, irá agora para São Paulo, depois de passar 12 anos no cenário do Rio de Janeiro.

Ana Maria sempre ressalta que Louro José é insubstituível, mas, de acordo com a coluna de Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo, a apresentadora concordou que a ausência de um interlocutor tem afetado o formato do programa matinal. Por isso, a sucessão do papagaio pode estar próxima e ser uma surpresa em breve.

