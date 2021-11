Ana Paula Renault nega barraco e revela motivo de demissão do SBT

“Não teve agressão, não teve briga com Chris Flores, não teve confusão com Flor. Não teve absolutamente nada. A verdade é que a audiência não está das melhores e falaram que iam ter cortes salarial por causa de custos”, disse edit

Metrópoles - Ana Paula Renault quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua saída do programa Fofocalizando, do SBT. Ela foi demitida após, supostamente, protagonizar um barraco nos bastidores do Programa Silvio Santos.

“Para você ter uma ideia, quando eu fui na sala de maquiagem me despedir das meninas, a Nívea, que é a maquiadora que cuida de mim desde que eu entrei, passou mal. Pra mim, isso é muito ruim. Eu ando na rua, eu sou do povo. Como é que eu vou ser readmitida em algum lugar com esse tanto de inverdade dizendo que eu briguei com o SBT inteiro?”, completou.

“Não teve agressão, não teve briga com Chris Flores, não teve confusão com Flor. Não teve absolutamente nada. Estou aqui conversando com você na sala da minha coordenadora. A verdade é que a audiência não está das melhores e falaram que iam ter cortes salarial por causa de custos. Então eu, junto com a diretoria, conversamos, e optamos pela minha saída. Eles estão com projetos futuros, tem sim projeto de um superreality show para casa e eles me querem junto. Não é pro ano que vem, mas existe essa possibilidade. Até pela minha experiência em reality show e por ser jornalista”, afirmou.

