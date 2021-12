Análise de metadados de Coronel Siqueira sugere único operador para o perfil

Horários das publicações são compatíveis com os da Europa e há padrão rígido e singular na interface utilizada, que é via web. Isso corrobora tese de quem administra a conta. Viúva do advogado que afirmava ser o criador do personagem reiterou que o perfil era do marido e utilizado por vários colaboradores edit

Fórum - Dados obtidos pela reportagem da Fórum mostram que os acessos à conta de Twitter do perfil satírico Coronel Siqueira correspondem a um comportamento de usuário único, diferentemente do que foi alegado por Patrícia Liotte numa matéria publicada na segunda-feira (29) no Diário do Centro do Mundo (DCM). Ela, que é viúva de Sérgio Liotte, um advogado que faleceu nesse mesmo dia e que dizia ser o criador do personagem, afirmou que o perfil usado nas redes era coletivo e colaborativo. Outra informação que chama a atenção é que o padrão de horário utilizado pelo publicador corresponde ao horário UTC, uma referência que aponta para a Europa, conforme defende um homem anônimo que confrontou a versão da viúva de Liotte, que assegura viver no Velho Continente há alguns anos, ser o inventor do Coronel Siqueira e o exclusivo usuário da conta.

O compilado de dados foi obtido por meio da chamada Interface de Programação de Aplicações (API, na sigla em inglês, de Application Programming Interface). O método utiliza a análise condensada de funções de uma plataforma, possível apenas por meio de programação, que permite rastrear alguns indicadores de um determinado usuário. O analista de dados Antonio Arles foi quem apurou essas variáveis para a reportagem da Fórum.

“API é uma interface de mediação entre os programadores e desenvolvedores e plataformas. Geralmente as grandes empresas têm alguns dados abertos, outros fechados. No caso do Twitter, ele dá uma amostra e tem bastante coisa que é aberta e a gente consegue extrair essas informações”, disse o especialista em tecnologia.

