Anatel adia para setembro prazo para implantação do 5G nas capitais brasileiras

O começo da operação da tecnologia 5G deve começar até 29 de setembro, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações edit

247 - O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, nesta quinta-feira (2), a proposta de técnicos para estender até 29 de setembro o prazo para o início da operação da tecnologia 5G nas capitais brasileiras.

O grupo Gaispi, que recomendou o adiamento, foi criado pela Anatel. É composto por representantes do Ministério das Comunicações e das empresas vencedoras do leilão.

Pelo edital do leilão, a tecnologia deveria estar disponível nas capitais até 31 de julho, mas documento já previa a possibilidade de extensão do prazo por 60 dias. Após a aprovação no conselho diretor, o prazo foi estendido sem necessidade de alterar o edital.

