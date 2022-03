Anatel notifica empresas sobre bloqueio do Telegram

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, nesta sexta-feira (18/3), ter enviado às empresas que atuam no setor a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio do aplicativo Telegram no país.

Moraes decidiu que plataformas digitais e provedores de internet devem suspender o aplicativo, que não tem cumprido ordens judiciais no Brasil. O pedido foi feito pela Polícia Federal (PF).

“Sobre o assunto, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que foi oficiada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em processo que corre em sigilo, e providenciou o imediato encaminhamento da decisão judicial às entidades atuantes no setor regulado que possuem pertinência com a determinação judicial”, informou a agência, em nota enviada ao Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE