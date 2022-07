Anatel: São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador e Goiânia devem ser as próximas capitais com 5G

Apoie o 247

247 - O conselheiro Moisés Moreira, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informou nesta quarta-feira (27) que São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador (BA) e Goiânia (GO) devem ser as próximas capitais brasileira com o sinal de internet 5G puro. Não há uma data definida.

"São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador são capitais em que a EAF [entidade administradora de faixa] está trabalhando, mas até o momento ela não adiantou nada sobre data", afirmou o conselheiro.

Brasília (DF) foi a primeira cidade a contar com o chamado "5G puro", oferecido na faixa de 3,5 gigahertz, que oferece a maior velocidade e menor tempo de resposta.

Três capitais receberam o sinal nesta sexta-feira (29) - Belo Horizonte (BH), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB).

