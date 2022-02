Âncora da Band vence o bolsonarista Sikêra Jr. na Justiça: "homofobia não ganha processo" (vídeos)

Apoie o 247

247 - O jornalista Jacson Damasceno, apresentador do “Brasil Urgente”, da Band de Natal (RN), divulgou nessa quarta-feira (16) um vídeo em que aparece comemorando uma vitória no Judiciário contra contra o jornalista bolsonarista Sikêra Jr., que o havia processado, após receber críticas por causa de declarações homofóbicas durante o "Alerta Nacional", da RedeTV!, em 2021.

No Instagram (veja a postagem no final da matéria), Damasceno postou o vídeo cantando, em ritmo de reggae: "Homofobia não leva pro céu", "homofobia não ganha processo" e "temos que amar todos os irmãos". "CPF INOCENTADOOOOOOO!", disse, acrescentou Damasceno, ao ironizar Sikêra, que, no ano passado, apareceu com Jair Bolsonaro em uma foto segurando uma placa com a expressão ‘CPF cancelado’, conhecida em grupos de extermínio para mencionar assassinatos.

Após ser criticado por preconceito, Sikêra pedia uma indenização de R$ 40 mil por danos morais, além de uma retratação em seu programa, o que foi negado pela juíza Maria do Perpétuo Socorro Menezes, da Justiça do Amazonas.

Em 25 de junho do ano passado, Sikêra Jr. afirmou que as pessoas do movimento LGBTQIA+ são uma "raça desgraçada" que quer "acabar com a sua família e com a família tradicional brasileira".

O bolsonarista criticava uma propaganda do Burger King em que crianças de diferentes idades foram entrevistadas e dizendo ser comum ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos (veja o vídeo publicado no youtuber no final da matéria).

Após a declaração de Sikêra, Jacson Damasceno rebateu: "quem é você comparado a Paulo Gustavo [1978-2021]?", questionou o apresentador da Band (assista ao vídeo publicado no Twitter da deputada federal Natália Bonavides).

Sikêra Jr perdeu o processo que pedia indenização ao apresentador da Band RN, Jacson Damasceno. Ano passado, o vídeo de Damasceno respondendo aos comentários lgbtfóbicos do tal Sikêra viralizou. Parabéns, @JacsonDamasceno, pela vitória! Pra comemorar vamos assistir de novo? pic.twitter.com/BR5wqWRF0j CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 16, 2022





