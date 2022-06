Âncora da CNN comete grave gafe e solta palavrão “cabeludo” ao vivo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista Daniel Adjuto cometeu uma gafe ao vivo ao proferir um palavrão no programa Live CNN Brasil nesta quinta-feira (23). Em vez de usar a expressão "gás de cozinha" para explicar as decisões do governo em relação ao ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias), o âncora do telejornal disse "gás de cuzinho". A reportagem é do portal Notícias da TV.

Assim que percebeu que havia dito o termo, Adjuto se corrigiu, emendando outra frase na sequência. "O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, confirma que o Planalto deve desistir de zerar o ICMS do diesel e do gás de cuzinho… Cozinha. O assunto foi discutido na reunião de líderes desta manhã", explicou o jornalista.

Apesar da rápida correção, no entanto, a internet não deixou passar a gafe do apresentador da CNN e começou a reproduzir o erro de Adjuto em vídeos nas redes sociais.

Ontem na Globo: “horário de p*ca”

Hoje na CNN: “gás de c*zinho”



Viva o jornalismo brasileiro! 🗣 pic.twitter.com/UR9PIgkEx9 — POPTime (@siteptbr) June 23, 2022

