Âncora da Globo é flagrado "cansado" no ar e vira piada nas redes sociais (vídeo)

O "flagra" com o jornalista José Roberto Burnier aconteceu no intervalo da novela 'Além da Ilusão' edit

247 - O jornalista José Roberto Burnier apareceu ao vivo na Globo com uma postura bem relaxada, aparentando cansaço.

O "flagra" aconteceu no intervalo da novela 'Além da Ilusão', em que ele anunciaria as notícias do telejornal local SP2.

O momento durou apenas um segundo e o jornalista rapidamente mudou a postura na cadeira.

Confira algumas reações:

tópico: jornalistas cansados na globo pic.twitter.com/upeVR9JXrg
June 1, 2022

Representando a nação kkkkkkkkkkk — Talita Portella (@TalitaPortella1) June 3, 2022

Deve estar cansado da obrigação de Mentir Diariamente! — Silvia Regina (@silvia11regina) June 3, 2022

