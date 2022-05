Âncora da Globo passa mal ao vivo e preocupa telespectadores (vídeo)

No streaming da Globo, o trecho em que jornalista passa mal foi apagado. edit

Metrópoles - Os telespectadores do NE1, telejornal local da Globo em Pernambuco, se preocuparam com a saúde do apresentador Bruno Fontes. Na edição desta terça-feira (3), ele passou mal ao vivo e teve dificuldades para anunciar uma notícia.

Ao voltar do intervalo, Bruno Fontes deveria informar que um empreendedor de 29 anos, irmão de um influenciador digital, havia sido assassinado a tiros no Recife. Entretanto, o apresentador começou a enrolar a língua, tornando a fala completamente incompreensível.

Em determinado momento, Fontes precisou se escorar na bancada para evitar uma queda. Claramente, o âncora sofreu uma queda de pressão no ar, mas se manteve firme e continuou apresentando durante 40 minutos, até o fim do telejornal.

No streaming da Globo, o trecho em que Bruno Fontes passa mal foi apagado. É, inclusive, a única chamada de notícia excluída dos cortes do programa.

Bruno Fontes apresenta o NE1 há duas semanas, sucedendo Pedro Lins, que deixou a Globo e viajou a estudos para Londres.

O jornalista e a Globo Pernambuco não se pronunciaram sobre o mal-estar, deixando o público mais apreensivo. Confira o vídeo e a repercussão:

