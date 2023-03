Âncora da Globo pede demissão pela segunda vez em um ano

Apoie o 247

ICL

247 - Apresentador do NE1 na Globo Recife (PE), Pedro Lins pediu demissão pela segunda vez em menos de um ano. O pedido foi feito na última terça (14). A primeira vez foi em abril de 2022, quando ele tirou uma licença para viajar a Londres, capital da Inglaterra. Ele retornou em outubro do ano passado e sairá de vez após cinco meses. As informações foram publicadas pela coluna Notícias da TV.

O jornalista estaria pretendendo aumentar seus ganhos mensais com a realização de publicidade nas redes sociais. Ele tem cerca de 330 mil seguidores no Instagram atualmente. Segundo a coluna, Pedro Lins já tem um profissional responsável para intermediar negociações com marcas que estão interessadas em promover ações.

A Globo confirma a saída de Pedro Lins. Maristela Niz, que já o substituía em suas folgas, ficará no lugar. "Maristela Niz assume em definitivo a ancoragem do NE1 no lugar de Pedro Lins, que sai da TV para se dedicar a projetos pessoais", disse a emissora em nota.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.