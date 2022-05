Âncora da Jovem Pan bolsonarista ataca Paola Carosella: “Gentalha”

Apoie o 247

Metrópoles - Liliane Ventura, âncora da Jovem Pan, atacou Paola Carosella após a chef de cozinha afirmar que não gosta de se relacionar com eleitores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), por considerá-los “escrotos” e “burros”.

Liliane afirmou que Paola não deveria opinar sobre a política brasileira, já que nasceu na Argentina e vive no Brasil desde 2001.

“Era para você ser grata ao país que te recebeu de braços abertos. Eu vou te dizer quem é escrota: hoje, antes de dormir, vai no espelho e se olha! Lava a tua boca para falar de brasileiros! Lava a tua boca para falar do Brasil!”, disse a apresentadora do programa Linha de Frente, no canal Jovem Pan News.

“Você é uma sementinha daquilo que está acontecendo lá no seu país. Se você acha que você está gerando emprego e pode dar pitaco aqui, você está muito enganada! Não vem falar do nosso presidente, que é atacado todos os dias por gentalha igual a você, que não tem respeito pelo cargo dele! Recolha-se à sua insignificância, porque você está aqui de favor!”, prosseguiu Liliane.

A jornalista ainda exigiu um pedido de desculpas público de Paola e apoiou o boicote ao restaurante que a ex-MasterChef tem em São Paulo.

“É procurar saber mesmo onde é o restaurante dessa senhora e não passar nem na calçada! Respeite a gente! Ignorante, é isso que você é!”, acrescentou.

