André Constantine: Globo está de sacanagem ao oferecer perdão a Lula

247 - O ativista André Constantine, que atua em movimentos de favelas no Rio de Janeiro, rebate o colunista do jornal O Globo, Ascânio Seleme, que escreveu em artigo no sábado passado (11), intitulado “é hora de perdoar o PT”.

“Vocês estão de sacanagem, se tem alguém que tem que perdoar alguém, é o PT e o ex-presidente Lula, que foram execrados, por anos, pelas organizações Globo”, afirma Constantine, em participação no programa Bom dia 247.

Para ele, a afirmação do colunista “é mais uma armação da mídia golpista". "É como estuprador perdoar a vítima que ele próprio violou”, compara.

O ativista chama a Rede Globo de "golpista” e manda um recado à emissora: “não queremos o seu perdão e muito menos vamos pedir perdão”. “Vocês, que apoiaram uma ditadura, nunca fizeram autocrítica e também apoiaram o golpe de 2016”, complementa.

Ele também lembra em sua fala “que o grupo Globo foi fundamental na prisão do ex-presidente Lula”.

